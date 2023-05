Szynobusem nad morze. Nowe połączenie wystartuje 24 czerwca

Pierwsze kursy szynobusu planowane są na 24 czerwca, a ostatnie – na 3 września br. Pociągi będą jeździć we wszystkie dni tygodnia do godz. 22. Zaplanowano w sumie 1480 przejazdów, co oznacza, że każdego dnia odbywać się będzie ok. 20 takich kursów. Przyjęto szacunkowo, że w ciągu 72 dni wakacji z połączenia skorzysta ok. 54 tys. pasażerów.