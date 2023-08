Tablice informacyjne w Zakopanem. "Do ludzi to nie dociera"

Poważny problem Zakopanego

Ze względu na bliskość Tatrzańskiego Parku Narodowego, na terenie Równi Krupowej wielokrotnie zobaczyć można dziwie zwierzęta, które turyści dokarmiają i głaszczą. Nie należy zapominać, że nie są to domowe pupile i mimo coraz większego przyzwyczajenia do ludzi mogą być niebezpieczne i nieprzewidywalne. W ostatnich tygodniach na Równi Krupowej doszło do przewrócenia dziecka przez łanię, która broniła swoich młodych.