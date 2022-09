Tajemnicze galaretki.Odkryto je na dnie Morza Karaibskiego

Naukowcy nie są zgodni co do pochodzenia niebieskich galaretek. Część z nich twierdzi, że stworzenia są przedstawicielami Alcyonace - rzędu koralowców występujących w oceanach na całym świecie. Należy do nich ok. 500 gatunków zwierząt, które mogą przybierać różne ubarwienie - od żółtego po fioletowy.