Tajemniczy stwór na plaży w Wietnamie. "Pewnego dnia wróci i będzie 10 razy większy"

Spacerowicze w południowej części Wietnamu odnaleźli na plaży nietypowe stworzenie. Wygląda jak wodorost, ale porusza mackami. Zanim wyrzucono go z powrotem do morza, nagrano film, który budzi zainteresowanie wśród internautów.

Do tego niecodziennego spotkania doszło na plaży w prowincji Kiên Giang, w południowym Wietnamie. Tajemniczy gatunek został wyrzucony na brzeg przez fale. Jednym ze spacerowiczów był lokalny przewodnik, który ten nietypowy okaz postanowił zabrać do domu i sfilmować. Na filmie można zauważyć, jak osobnik leżący na zielonym stoliku, porusza mackami w różnych kierunkach. Jedna z osób nawet go dotyka, a zatem ramiona nietypowego stworzenia są pozbawione jadu.