Tajemniczy wrak samolotu w Polsce. Martyna Wojciechowska zaskoczyła fanów fotografią

"To Polska, a dokładnie Stare Olesno" – brzmi dalsza część wpisu "Kobiety na krańcu świata". Autorem fotografii jest Johannes Hulsch. Okazuje się, że stary wrak pełni funkcję lokalnej atrakcji turystycznej, co można przeczytać w komentarzach pod postem. "Jeździmy tam od wielu lat. Cisza, spokój. Świetne miejsce na urlop" - brzmi jeden z wpisów. Miejsce, w którym znajduje się maszyna, przyciąga też placem do zabaw, boiskiem do gry w piłkę plażową, strefą, w której można rozpalić ognisko, restauracją i strzeżoną plażą.