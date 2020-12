Tajlandia. Rybak znalazł wymiociny wieloryba. Mogą być warte fortunę

Wielorybie wymiociny, czyli tzw. ambra uważana jest za skarb morski i pływające złoto. Wpływ na jej wartość ma bezwonny alkohol, który dodaje się do perfum, by wydłużyć czas ich zapachu. Składnik wykorzystywany jest m.in. w produkcji Chanel No5.

Rybak znalazł bryłę wymiocin wieloryba

Przy pomocy rodziny zabrał znalezisko do domu, gdzie wspólnie zaczęli mu się bliżej przyglądać. Duże bryły do złudzenia przypominały ambrę. Rodzina wykonała "test zapalniczki", by przekonać się, czy ich przypuszczenia są słuszne. Fragment bryły po podpaleniu natychmiast się stopił, wydzielając charakterystyczny piżmowy zapach.

Ambra warta nawet 11 mln zł

Znaleziona przez Taja bryła ważyła ok. 100 kg, co może ją czynić jedną z największych złóż wielorybich wymiocin, jakie kiedykolwiek znaleziono. Rybak twierdzi, że kontaktował się z nim biznesmen, który proponował mu 960 tys. tajskich bathów, czyli ponad 115 tys. zł za kilogram ambry. W sumie dałoby mu to ok. 11 mln zł.