Tajlandia. Sześć słoni utopiło się w wodospadzie na terenie parku narodowego

Wodospad Haew Narok w Tajlandii jest nazywany "piekielną przepaścią". Często dochodzi tam do różnych wypadków. Tym razem utonęło sześć słoni.

Do tragedii doszło w sobotę rano. W parku narodowym Khao Yai w Tajlandii ok. godz. 3:00 czasu lokalnego pracownicy usłyszeli głośny ryk zwierząt dochodzący z przełęczy Samor Poon, położonej niedaleko Haew Narok. Gdy tam dotarli ok. godz. 6:00 znaleźli martwego trzyletniego słonia, który leżał na pierwszym piętrze wodospadu. Obok stały dwa inne, które próbowały mu pomóc i go wyciągnąć.