Tak turyści żegnają wakacje. "Wstyd to mało powiedziane"

Wakacje to prawdziwa zmora dla mieszkańców miejscowości, które latem przeżywają najazd turystów. Jest krótko, ale intensywnie. Opary obecności wczasowiczów unoszą się jednak jeszcze długo po ich wyjeździe. Wiem to, bo sama mieszkam w takim miejscu i krew mnie zalewa, gdy widzę, co turyści po sobie zostawiają.