Takiej wystawy jeszcze w Polsce nie było. Po raz pierwszy w niezwykłym miejscu

Szykuje się wielka gratka dla fanów Harry'ego Pottera. W przyszłym roku do Polski przyjedzie wyjątkowa, interaktywna wystawa, która podbiła już serca wielbicieli serii książek i filmów o czarodziejach na całym świecie. Choć będzie to z pewnością wielkie wydarzenie, to - jak sprawdziliśmy - ceny wstępu mogą przytłoczyć.

Seria książek i filmów o Harrym Potterze od lat cieszy się wielką popularnością. Choć od premiery pierwszej z książek minęło już 27 lat, niezwykły czarodziej i jego przyjaciele zyskują wciąż nowych wielbicieli z kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży praktycznie na całym świecie.

Nic więc dziwnego, że poza produkcjami kinowymi i teatralnymi, powstało też takie przedsięwzięcie jak interaktywna wystawa "Harry Potter: The Exhibition". Wystawa zdobyła ogromną popularność na całym świecie. Premierę miała w 2022 r. w Filadelfii, później oglądali ją fani serii w Nowym Jorku, Paryżu, Barcelonie, Atlancie, Wiedniu i Monachium. Teraz wystawa przyjeżdża do Polski.

Co zobaczymy na "Harry Potter: The Exhibition"?

Jak zapewniają organizatorzy, specjalnie zaaranżowana przestrzeń ożywia wszystko, co związane z Harrym Potterem. Można tam odtworzyć swoje ulubione momenty fabuły, zobaczyć postaci z filmów, a także miejsca oraz magiczne stworzenia.

Są także elementy wymagające aktywności - odwiedzający będą mogli np. sprawdzić swoje umiejętności w quidditchu (była to zespołowa gra czarodziejów), czy spróbować przesadzić mandragorę.

Na wystawie można będzie też zobaczyć z bliska oryginalne rekwizyty i kostiumy z filmów, a także fragmenty scenografii i innowacyjne instalacje. Ekspozycja ma wiele miejsc zaaranżowanych specjalnie do tego, aby uczestnicy mogli zrobić sobie niezapomniane zdjęcia ze świata Harry'ego Pottera.

Gdzie i kiedy można zobaczyć wystawę o Harrym Potterze?

Czas odpowiedzieć na pytanie, gdzie i kiedy odbędzie się wystawa oraz ile trzeba zapłacić, żeby jej doświadczyć.

Wystawa zostanie otwarta 11 kwietnia 2025 r. i potrwa do 17 sierpnia 2025 r.

Miejscem, gdzie zostanie zainstalowana jest Alvernia Planet. To niezwykła przestrzeń, która na co dzień pełni funkcję studia filmowego, jednak po raz pierwszy zostanie udostępniona szerokiej publiczności. Alvernia to futurystyczny kompleks kopuł połączonych szklanymi tunelami. Zlokalizowany jest pomiędzy Krakowem a Katowicami, we wsi Nieporaz.

Bilety znikają jak ciepłe bułki

Ekspozycja będzie dostępna dla turystów w bardzo dogodnych porach, ponieważ od poniedziałku do środy czynna ma być w godz. 8-21, w czwartki od 8 do 22, a w weekendy i w święta aż do godz. 23.

I na koniec ceny biletów. Niestety, nie są to stawki na każdą kieszeń. Wejście na wystawę kosztować ma 114 zł (bilet grupowy od 10 osób), 119 zł (bilet ulgowy dla dzieci do 12. roku życia oraz rodzinny) i 139 zł dla pozostałych osób. Maluchy do 4. roku życia wchodzą na wystawę bezpłatnie. Dostępne są także bilety VIP, które można kupować bez wskazania konkretnej daty i które zawierają pakiet specjalnych upominków dla uczestników. Cena 229 zł.

Choć do rozpoczęcia wystawy pozostały jeszcze cztery miesiące, a bilety można kupować zaledwie od czterech dni, w kwietniu i maju terminy popołudniowe i wieczorne są już w większości niedostępne.