Tam jest ciepło jesienią. Najlepsze kierunki z krótkim lotem

Egipt - wybór oczywisty

- Egipt jest jednym z najpopularniejszych kierunków na wypoczynek w październiku i listopadzie. Polacy cenią go za dobry stosunek jakości do ceny oraz szeroką ofertę hoteli all inclusive ze spa i miejscami idealnymi do relaksu. Również w Egipcie nie brakuje wspaniałych resortów o standardzie 4 i 5 gwiazdek, najczęściej z all inclusive, a nawet z jeszcze bardziej rozbudowaną opcją – ultra all inclusive. Do tego w tym czasie panuje tam naprawdę świetna pogoda – średnio 27-29°C w ciągu dnia – sprzyjająca plażowaniu i kąpielom w morzu - mówi Agata Biernat.