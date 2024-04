Tanie bilety na pociągi z Polski. Można zaoszczędzić nawet kilkaset zł

Ile kosztują promocyjne bilety?

Zaoszczędzić można naprawdę sporo, bo cena bazowa za bilet z Warszawy do Wiednia to ok. 460 zł, a w promocji można kupić bilet za niewiele ponad 100 zł. Z Krakowa do Pragi czy Budapesztu można pojechać za ok. 65 zł, a nie 321 zł.