Taniej niż przed rokiem. Ferie pod palmami za mniej niż 1500 zł za osobę

W atrakcyjnej cenie można wybrać się również do Tunezji. Tam za tydzień na Djerbie w czterogwiazdkowym hotelu all inclusive zapłacimy ok. 1550 zł. Podobną kwotę za tygodniowy urlop ze śniadaniami i obiadokolacjami zapłacimy również na Malcie. Cena za pobyt na przełomie stycznia i lutego to ok. 1480 zł.