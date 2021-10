Tatry. Jeden z najpopularniejszych szlaków otwarty po remoncie

Co więcej, nadal zamknięty jest szlak czerwony na odcinku Psia Trawka - Rówień Waksmundzka oraz fragment Ścieżki nad Reglami na odcinku: Polana Kalatówki - do skrzyżowania z żółtym szlakiem z Doliny Białego. Przejścia nie ma także szlakiem niebieskim prowadzącym górną częścią Polany Kalatówki na odcinku od schroniska do końca odejścia na Halę Kondratową.