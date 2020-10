Tatry. Na Kasprowym Wierchu spadł pierwszy śnieg

- 0,3 st. C. i 4 cm białego puchu zaobserwowano dziś na szczycie Kasprowego Wierchu w Tatrach. Na pierwszy jesienny śnieg czekaliśmy w tym roku dość długo, bo zwykle pojawia się on już we wrześniu. Na Facebooku pojawiają się kolejne zdjęcia.

Kasprowy Wierch, Tatry - zdjęcie ilustracyjne (123RF)

Pierwszymi takimi widokami poczęstował internautów pan Witek Kaszkin z Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego IMGW na Kasprowym Wierchu. "Doczekaliśmy się!" - czytamy w opisie pod udostępnionym przez niego zdjęciu. Służby TPN informują o niekorzystnych warunkach turystycznych. "Dodatkowym utrudnieniem w tej części Tatr jest niski pułap chmur, który ogranicza widzialność i utrudnia orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń" – czytamy w komunikacie turystycznym TPN. Pierwszy śnieg w Tatrach - internauci podekscytowani Choć pogoda nie sprzyja już pieszym wędrówkom, to na pewno ucieszy miłośników zimowych sportów. "Moje narty już powąchały śnieg! Nie mogłem się powstrzymać" - napisał pan Witek pod zdjęciem zimowego sprzętu. "Muszę w końcu przyjechać w zimie, bo powoli zapominam jak śnieg wygląda" - komentują internauci. "Po tym zdjęciu już kilka osób przypina swoje do plecaka" - czytamy w komentarzach pod zdjęciem. Jak informuje Portal Tatrzański, najbliższe dwa dni mają być nieco cieplejsze, w związku z czym śnieg będzie topnieć. Od niedzieli jednak znów ma przyjść ochłodzenie, a w Tatrach zapowiadane są kolejne opady śniegu. Remont w Prezencie - fragment odcinka nr 3 Źródło: 24.tp.pl Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl