Tatry. Test hybrydowego wozu konnego

Prototyp konnej hybrydy kosztował 120 tys. zł. To innowacyjny pojazd, w którym podczas jazdy pod górę elektryczny silnik wspomaga pracę koni. Co ciekawe, w czasie jazdy w dół nawet 95 proc. energii jest odzyskiwana, a akumulatory są ładowane. Wóz hybrydowy jest cięższy od klasycznego o ok. 500 kg i jest też dłuższy z uwagi na akumulatory i system przekładni. Nadwozie jest niemal identyczne jak w starych wozach, a wszystkie mechanizmy są ukryte pod podwoziem.