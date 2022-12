Tego grzyba znajdziesz w lasach i zimą. "Genialny"

Trzęsak pomarańczowożółty (Tremella mesenterica Retz.) to gatunek należący do rodziny trzęsakowatych. Co ciekawe, do 2003 roku w polskim piśmiennictwie mykologicznym grzyb ten był określany m.in. jako kisielec pomarańczowy, galaretowiec pospolity, móżdżak kruszkowy czy trzęsidło pomarańczowe.