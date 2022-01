Tłumy na stokach i w zakopiańskim szpitalu. "Coś strasznego"

- Praktycznie obserwujemy więcej osób od kilku tygodni. Dużo ludzi przyjeżdża do Zakopanego już od świąt i sylwestra. Sezon mamy nieustanny od ostatnich tygodni. Średnio dziennie przyjmujemy 50-70 osób na SOR ortopedycznym. W najbliższym czasie, co pokazuje doświadczenie, spodziewamy się, że pacjentów będzie więcej, ponad 100 osób dziennie. Dotyczy to okresu ferii warszawskich. Wtedy jest najwięcej ludzi, a co za tym idzie także i pacjentów - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Anna Orzechowska, kierująca oddziałem ratunkowym w Zakopanem.