Tłumy w Białce Tatrzańskiej. Turyści korzystają z ostatnich dni ferii

Turyści szturmują Białkę Tatrzańską od zeszłego tygodnia

Komentarz ma być nawiązaniem do zdjęcia, które instruktor zamieścił na Faceboku w ubiegłym tygodniu, kiedy to ostatnia tura województw rozpoczynała ferie zimowe. Wtedy również tłum narciarzy oczekiwał w kolejce do wyciągu, a Marcin Kęska żartował, że na końcu kolejki podobno ktoś rozdaje pączki.