To będzie sensacja. "Spełnienie marzeń trzech pokoleń grotołazów"

Tego miejsca na mapie Polski nie trzeba przedstawiać większości turystów. Ogromna Jaskinia Niedźwiedzia jest ewenementem na skalę światową, podziwianym i chronionym cudem natury. Ale nie każdy wie, że to co możemy zobaczyć, wchodząc na trasę zwiedzania, to tylko ułamek tego, co kryje w swoim wnętrzu Góra Stroma. Już wkrótce czeka nas sensacja - otwarcie nowej trasy, a na niej gigantycznej wręcz, podziemnej sali.