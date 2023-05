To może być rewolucja. Te dwa składniki zmienią wodę w zdatną do picia

Brak dostępu do czystej, pozbawionej chorobotwórczych mikroorganizmów wody pitnej dotyczy co najmniej 2 miliardów osób na całym świecie. Naukowcy ze Stanford University w USA opracowali niedrogi, nietoksyczny proszek, który zabija obecne w wodzie mikroorganizmy pod wpływem światła słonecznego. Preparat nadaje się do wielokrotnego użytku.