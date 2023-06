Tragedia podczas spływu kajakowego. Nie żyją dwie osoby

Spływy Nidą

Spływy rzeką Nidą należą do bardzo popularnych. Nie są trudne, a pokonanie 15 km trasy zajmuje ok. cztery godziny. Co ciekawe, Nida to jedna z najcieplejszych rzek w Polsce, z temperaturą wody dochodzącą latem nawet do 27 st. C.