Tragiczna seria w Tatrach. Są ofiary śmiertelne

Jak relacjonował ratownik dyżurny TOPR, turysta, spadając ze Zmarzłej Przełączki Wyżniej, zatrzymał się nad ostatnim progiem w żlebie. W związku z tym, do wydobycia ciała konieczne było użycie technik linowych. Po upuszczeniu ciała turysty w noszach do szlaku zniesiono je do schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej, skąd dalej samochodem przewieziono do Zakopanego.