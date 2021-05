Trójmiasto. Ceny nieustannie zaskakują turystów

- W Gdyni Orłowie po frytki potrafi się ustawić sznur ludzi. Można odnieść wrażenie, że przy kasie dają coś za darmo lub w kuszących cenach, ale to tylko złudne przekonanie. Ceny w Orłowie potrafią zaskoczyć i to niekoniecznie pozytywnie. Bo jeśli ktoś życzy sobie zamrożonego i smażonego we fryturze dorsza z ziemniakami i surówką za kilkadziesiąt złotych, a za porcję frytek nawet 10 czy 12 złotych, to jest to złodziejstwo - mówi nam Wojtek, mieszkaniec Gdyni. - Chore ceny. Właściciele lokali chyba liczą na to, że wszyscy turyści są naiwni. Może i zapłacą i nic nie powiedzą, ale raczej nie będą chcieli wrócić tam ponownie – dodaje.