Trójmiasto. Mieszkańcy wciąż czują lato i spędzają czas na plaży

Trójmiasto po sezonie

Środowe popołudnie było wprost idealne na spędzenie go na plaży w Trójmieście. Piękna pogoda i brak to tłumów to coś, co mieszkańcy Trójmiasta cenią najbardziej.

Jak podaje IMGW, temperatura w kraju wyniesie dziś od 21 st. C do 26 st. C, w dolinach górskich ok. 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Warto skorzystać z ostatnich słonecznych dni!