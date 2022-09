Trudne warunki w Karkonoszach. "Zima w natarciu"

Co więcej zanim wyruszymy na szlak, musimy się odpowiednio przygotować. Jak to zrobić? Dokładnie zaplanujmy trasę wycieczki i oszacujmy przybliżony czas potrzebny na przejście (aby przed zapadnięciem zmroku być w bezpiecznym miejscu). Co więcej, należy sprawdzić prognozę pogody, dostosować ubiór do warunków i naszych potrzeb oraz spakować nie tylko naładowany telefon z aplikacją "RATUNEK", ale również sprzęt dodatkowy (raczki turystyczne, kije, mapa, apteczka, latarka czołowa).