Tu kompasy działają na odwrót. Przystań na długi weekend lub krótki urlop

Przy okazji we wsiach na trasie czekają wspaniałe zabytki z drewnianym gotyckim arcydziełem sztuki sakralnej w Dębnie wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO. Można też zobaczyć kościół spiski we Frydmanie, a także zamek i zaporę na Dunajcu w Niedzicy. We Frydmanie są również XIX-wieczne podziemne piwnice na wino, ale wejście znajduje się na prywatnej posesji (wejście od ul. Jana Pawła II, informacja na płocie u wylotu ulicy z głównego placu). Jest tu też kasztel, ale również w rękach prywatnych, więc zobaczyć go można tylko z zewnątrz.