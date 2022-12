Turyści będą zadowoleni. Wielki powrót europejskiej linii lotniczej

W ostatnich latach linia lotnicza Air Serbia nie cieszyła się zbyt dużą popularnością i dobrą sławą. Wynikało to z faktu, że po wybuchu wojny w Ukrainie, jako jedyny duży, europejski przewoźnik, nie zdecydowała się na przyłączenia się do sankcji, które kraje zachodnie nakładały na Rosję, a także na wstrzymanie połączeń z tym krajem. Co więcej, linia lotnicza widząc szansę na znaczne korzyści finansowe, postanowiła zwiększyć liczbę połączeń między Belgradem a Moskwą. Ta decyzja spotkała się z falą krytyki, przez co Air Serbia ostatecznie wycofała się z tego planu.