Turyści byli pod wrażeniem. "Pierwszy raz widzieliśmy tyle wody"

Wodospad Iguazu, położony na granicy Brazylii i Argentyny, to jeden z największych kompleksów wodospadów na świecie. To popularna atrakcja turystyczna, przyciągająca każdego roku odwiedzających z całego świata. Ostatnie intensywne opady deszczu spowodowały zamknięcie metalowej kładki nad wodospadem, co uniemożliwiło bliskie podziwianie tego spektakularnego widoku.

Dobre wieści dla turystów

Intensywne deszcze ustały i kładka, z której rozpościera się najlepszy widok na wodospad, została ponownie otwarta. Wiadomość ta ucieszyła wielu turystów.

Oczywiste jest, że z powodu ostatnich ulew, wody przybyło. Średni przepływ w wodospadzie wynosi zazwyczaj ok. 1,7 tys. m sześciennych na sekundę, jednak we wtorek 10 grudnia br., osiągnął aż 8 tys. m sześciennych na sekundę. - Cieszę się, że przyjechałam właśnie teraz. To nie pierwszy raz, kiedy podziwiam wodospady, ale pierwszy raz widzieliśmy tyle wody. To było dla mnie zaskakujące - mówiła jedna z turystek, cytowana przez Reuters.

Potęga natury

Wodospady Iguazu znajdują się w miejscu, w którym rzeka o tej samej nazwie dociera do skraju płaskowyżu, tuż przed ujściem do rzeki Parany. Jego wysokość waha się do 60 do nawet 82 m, a liczba strug wody osiąga 275.

Wodospad wygląda najefektowniej w porze deszczowej, czyli od listopada do marca, ale zazwyczaj turyści chętnie oglądają go przez cały rok. Zdarzały się jednak w historii sytuacje, że całkowicie zamierał. Mianowicie w maju i czerwcu 1978 r. w okresie szczególnie uporczywej suszy, nurt osłabł do tego stopnia, że przez 28 dni przez krawędź urwiska nie przepłynęła ani kropla wody. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w 1934 r.