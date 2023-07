Mało znana grecka wyspa. Jak żadna inna potrafi zaskoczyć i oczarować

Choć to druga co do wielkości wyspa Grecji, nie jest ani tak znana jak Kreta (największa z wysp), ani tak uwielbiana jak Santorini (uchodząca za najpiękniejszą z greckich wysp). Wtajemniczeni zapewniają jednak, że Eubea - bo o niej mowa - to wyspa, która potrafi najbardziej zaskoczyć i oczarować. Obecnie obok wysp Korfu i Rodos to najbardziej niszczona przez pożary wyspa Grecji.