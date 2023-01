Turyści nie wrócili tam po pandemii. Rajskie plaże świecą pustkami

Dla porównania Tajlandia, Singapur i Indonezja przyjęły w 2022 roku odpowiednio 10 milionów, 4,6 miliona i 4,58 miliona gości, co jest około 25 proc. poziomu sprzed pandemii. 3,6 miliona zagranicznych gości Wietnamu w 2022 roku to z kolei ok. 20 proc. wyniku z 2019 roku.