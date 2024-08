Turyści oszukani nad polskim morzem. Zgłaszają się osoby z całej Polski

Funkcjonariusze opisali historię 28-latki z Łomży. W umówionym dniu turystka przyjechała do Sopotu i gdy była pod budynkiem wbiła otrzymany kod do drzwi wejściowych budynku. Niestety nie działał, ponadto nikt nie reagował na dzwonek do mieszkania, telefon wynajmującej był wyłączony, a ogłoszenie było już nieaktywne. 28-latka zrozumiała wtedy, że została oszukana i o wszystkim powiadomiła policjantów.