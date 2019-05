Turyści oszukani przez taksówkarza. "Nie wszyscy Filipińczycy tacy są"

Austriaccy podróżnicy, prowadzący kanał na portalu YouTube, donieśli o tym, że taksówkarz z lotniska w Manili próbował ich oszukać. Wideo, które nagrali, szybko rozeszło się po sieci. Pazernego kierowcę aresztowano, a nauczkę dostała cała firma przewozowa.

Po tym jak blogerzy odmówili zapłaty, ten zatrzymał się na pustej drodze i kazał im wysiąść. Para odmówiła wyjścia z pojazdu, więc taksówkarz zabrał ich na "przejażdżkę" okrężną drogą. Nie chciał również włączyć taksometru. Na wideo widać, jak turyści usiłują dojść do porozumienia z kierowcą, ale ten nie był skory do ugody. Mike twierdzi także, że kierowca próbował go uderzyć, gdy zorientował się, że całe zajście jest przez niego dokumentowane.