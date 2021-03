Turyści rozczarowani lockdownem. Ale nie rezygnują z majówki

Od soboty 20 marca czeka nas powrót do ogólnokrajowych obostrzeń. Mimo iż wielu Polaków przeczuwało, że to nieuniknione, to ci, którzy planowali wielkanocne wyjazdy, czują rozczarowanie. Ale nie ma tego złego. Polacy już planują kolejne urlopy. A najbliższą ku temu okazją jest majówka.

Wzrasta zainteresowanie turystów Polanicą-Zdrój Źródło: Getty Images