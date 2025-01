Turyści ruszyli w jednym kierunku. "Peron był szczelnie wypełniony"

W okolicach Szklarskiej Poręby przebywa także nasz dziennikarka. W piątek, 3 stycznia br. wycieczka do Jakuszyc, czyli najwyżej położonej dzielnicy Szklarskiej Poręby, nie należała do najprzyjemniejszych. Tłumy widać było na każdym kroku.

- Peron w Szklarskiej Porębie był szczelnie wypełniony, do pociągu wsiadły prawdziwe tłumy, nie było żadnych miejsc siedzących, a stojących też niewiele. Większość to narciarze biegowi ze swoim sprzętem - powiedziała nad Iwona Kołczańska.

[1/2] Tłum turystów wybierał się do Jakuszyc

Jakuszyce, w kierunku których wybierały się tłumy turystów, to wyjątkowa dzielnica karkonoskiego miasta. Znajduje się zaledwie kilka km od centrum i występuje tam korzystny mikroklimat do uprawiania sportów zimowych. - Jakuszyce są po prostu rajem dla narciarzy biegowych - przyznała Iwona Kołczańska. - Nawet jak w Szklarskiej Porębie nie ma śniegu, w Jakuszycach jest go dość. I rzeczywiście wyjechaliśmy ze Szklarskiej, gdzie była cieniutka warstwa śniegu, a po 10 minutach za oknem pociągu widać było śnieżną krainę - dodała.