Turyści zapłacą jeszcze więcej. Majorka szaleje z podatkami

Dodatkowo nawet 35 zł za noc w hotelu

Oficjalna nie została jeszcze ustalona, ale dotychczasowa stawka może zostać nawet podwojona. Gdyby tak było, to dodatkowa opłata za każdy dzień w pięciogwiazdkowym hotelu wynosiłaby nie 4 a 8 euro (ok. 35 zł), a w czterogwiazdkowym hotelu 4 (ok. 17 zł) zamiast dotychczasowych 2 euro.