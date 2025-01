Turystka zjechała z Kasprowego. "Janusze i Dżesiki poprzyjeżdżali"

Do najpopularniejszych miejsc w Tatrach, niezależnie od pory roku, należą Morskie Oko i Kasprowy Wierch. Oba miejsca są łatwo dostępne i można się tam wybrać nawet z wózkiem, więc dociera tam też największy procent tzw. "niedzielnych turystów".

Często trafiają na szlak nad Morskie Oko nieprzygotowani - zaskoczeni szybko zapadającym zmrokiem, w nieodpowiednim obuwiu czy zbyt cienko ubrani. Podobnie jest z Kasprowym Wierchem, który kusi przepięknym widokiem. Na szczyt można wjechać kolejką, a u góry schronić się w budynku, więc dla wielu turystów to punkt obowiązkowy. Niestety i tam nie brakuje dziwnych i niebezpiecznych sytuacji.

Do sieci trafiło wideo, na którym widać turystkę zjeżdżającą dla zabawy na pupie. Krótkie nagranie pokazuje, jak kobieta szybko nabiera prędkości i traci panowanie nad swoim ciałem, wpadając na inną turystkę. Pod wideo są dziesiątki komentarzy, a internauci nie zostawiają na kobiecie suchej nitki.

"Da się nie mieć mózgu? Da się!", "Zero wyobraźni. Jeszcze lepsi są ci, co zjeżdżają na reklamówkach po szlaku", "Ludzie nie mają wyobraźni i to jest choroba naszych czasów", "Jak zwykle Janusze i Dżesiki z jorkiem na rękach poprzyjeżdżali" - czytamy.