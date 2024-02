Tykająca bomba przypomniała o swoim istnieniu. Niektóre linie zawieszają loty

Popocatepetl to czynny stratowulkan na Wyżynie Meksykańskiej, w Kordylierze Wulkanicznej. Jednocześnie jeden z najbardziej aktywnych w kraju, który regularnie wyrzuca z siebie chmury popiołu i gazów. Znajduje się ok. 70 km na południowy wschód od stolicy kraju. W ostatnich dniach jego zwiększona aktywność wpłynęła na funkcjonowanie, oddalonego o ok. 80 km portu lotniczego.