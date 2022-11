Tyle posłowie wydają na podróże. "Zapłacimy oczywiście my wszyscy"

Miliony na zagraniczne wojaże

"Tym razem w Sejmie postanowiono zaplanować z góry wydatki na dwa lata na poselskie podróże zagraniczne" - czytamy w "Fakcie". Na ten cel przeznaczono niemałą kwotę - pięć milionów złotych. Kto będzie musiał ponieść te koszty? "Zapłacimy oczywiście my wszyscy" - czytamy na łamach tabloidu "Fakt". Jak informuje gazeta, w planach i dokumentach przetargowych nie uwzględniono konkretnych krajów, do jakich będą mogli polecieć nasi parlamentarzyści, co oznacza, że zależeć to będzie tylko od ich preferencji i upodobań.