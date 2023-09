Ukochane, wakacyjne kraje Polaków. Królowa jest tylko jedna

Widocznie zmniejszają się jednak dysproporcje pomiędzy wypoczynkiem w miesiącach, w których trwają wakacje szkolne, a czerwcem i wrześniem. We wczesnych rezerwacjach obserwowano niespotykane wcześniej zjawisko, gdy te proporcje rozkładały się po połowie. Uwagę zwraca wysoki poziom rezerwacji na wrzesień – blisko 18 proc., na co wpływ ma fakt, że ceny ofert wrześniowych są atrakcyjniejsze. Jest to wzrost o prawie 3 p.p. w porównaniu do roku 2022. Należy jednak pamiętać, że dane nie są pełne, jako że raport obejmuje rezerwacje złożone do 21 sierpnia bieżącego roku, zatem wynik września z pewnością się poprawi.