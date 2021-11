Ukochany kurort Polaków. Czym kusi poza sezonem?

Plaża w Kołobrzegu piękna przez cały rok

Kołobrzeg to jeden najchętniej odwiedzanych kurortów położonych w zachodniej części polskiego wybrzeża. Według portalu Nocowanie.pl wielu turystów spędzi w mieście długi weekend w listopadzie. Kołobrzeg wydaje się tak atrakcyjnym kierunkiem, ponieważ to co zachwyca wczasowiczów, nie mija wraz z latem.