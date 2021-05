Kołobrzeg. Turysta zasnął na materacu. Gdy się obudził, mocno się zdziwił

Kołobrzeg - mężczyzna wrócił na brzeg cały i zdrowy

Jak czytamy na portalu "Miasto Kołobrzeg", gdy ratownicy dotarli do mężczyzny, próbował on własnymi siłami wrócić do brzegu. Niestety, w tym przypadku wiosłowanie rękoma zdało się na nic. Ratownicy wciągnęli zmęczonego plażowicza na łódź ratunkową i przetransportowali w bezpieczny rejon. Dalej sam już dotarł na ląd.