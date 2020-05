Kołobrzeg. Najbardziej popularny nadmorski kurort w Polsce

To jedno z najchętniej wybieranych miejsc na wczasy w Polsce. Promuje się jako największy kurort nadmorski w kraju, a atrakcji tu nie brakuje. Co sprawia, że Kołobrzeg przekonuje do siebie co roku rzesze turystów?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

W mieście do dyspozycji turystów są trzy kąpieliska – Plaża Zachodnia, Plaża Centralna i Plaża Wschodnia (Getty Images)