Urlop 2020. Wzrasta liczba zapytań o noclegi w Polsce

Polacy planują wakacje 2020

- Jest to zgodne z naszymi wcześniejszymi ustaleniami dotyczącymi planów wyjazdowych w dobie koronawirusa. Zlecone przez nas badanie "Coronavirus a plany wyjazdowe Polaków" pokazuje, że wiele osób nie zrezygnuje z wyjazdów, a jedynie poczeka, aż będzie to możliwe. Właśnie nadszedł ten moment - mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl. - Liczba zapytań o nocleg przyśpieszyła zaraz po zakończeniu konferencji prasowej, na której ogłoszono datę wznowienia działalności noclegowej. Było ich najwięcej od początku marca, czyli od momentu wprowadzenia obostrzeń. Większość dotyczyła okresu wakacyjnego, co jasno pokazuje, że wszyscy są już zmęczeni przebywaniem w izolacji i chcieliby zmienić otoczenie.