Urlop w 2024 r. Co dzieje się z niewykorzystanymi dniami z poprzedniego roku?

Ekspert odniósł się także do zwolnienia na opiekę, które przysługuje na podstawie art. 188 kodeksu pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat. Prawnik zaznaczył, że wspomniane uprawnienie także jest przypisane do danego roku kalendarzowego. - Tym samym nie ma możliwości dokonania jego transferu na rok kolejny - podsumował.