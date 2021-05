Urlop w maju. Szał na góry i duże miasta

Jak informują eksperci Nocowanie.pl, turyści ponownie zaczynają się interesować weekendowymi wyjazdami do większych miast. Na najbliższy weekend 8-9 maja, pojawiło się sporo rezerwacji i zapytań wysyłanych do obiektów noclegowych w Krakowie. Być może to początek ponownego zainteresowania polskimi "city breakami".