Urlop w styczniu. Gdzie wtedy jest ciepło?

Nowy Rok to doskonały okres na zaplanowanie wakacji w ciepłym miejscu i naładowanie baterii. Co warto wybrać na styczeń 2018? Polecamy kilka bardzo popularnych kierunków w atrakcyjnych cenach.

Krajobraz pustynnej Kenii (Pixabay.com, Fot: nicolasustainability)

Gdzie pojechać na urlop w styczniu?

W styczniu preferowany kierunek to z pewnością całorocznie ciepły Egipt, wybierany najczęściej - mówi Klaudyna Mortka z serwisu wakacje.pl, w którym możemy zorientować się co do wakacyjnej oferty styczniowej 2018. - Szczególnie polecamy również Maderę, wyspę wiecznej wiosny, należącą do Portugalii, wybraną Najlepszym kierunkiem turystycznym świata w tym roku. Z kierunków egzotycznych z najlepszymi warunkami pogodowymi w styczniu przodują Kenia, Brazylia, Argentyna, Dominikana, Kuba, Meksyk, Jamajka, Panama, Tajlandia, Emiraty Arabskie, Malediwy, Wietnam.

Egipt hitem na styczeń 2018

Egipt jest bezapelacyjnym hitem sprzedaży wśród naszych rodaków przede wszystkim ze względu na pewną pogodę, piękne plaże oraz niskie ceny. Zdecydowanie warto zdecydować się chociaż na tygodniowy wypad do kraju piramid i faraonów w styczniu, złapać nieco promieni słonecznych i wypocząć w rodzinnym gronie nawet o połowę taniej z wygodną opcją all inclusive.

Pixabay.com

Znaleźliśmy ciekawe last minute Egipt z wylotem 6 stycznia z Warszawy bądź Katowic taniej aż o 37%. Hotel Three Corners Sea Beach, położony jest bezpośrednio przy plaży, ma własny pomost, łagodne wejście do wody i niewielką rafę koralową. Obiekt jest idealnym rozwiązaniem na rodzinne wakacje lub aktywny wypoczynek w gronie przyjaciół.

Nieco na północ wzdłuż wybrzeża od kurortu Hurghada znajduje się hotel Hawaii Riviera Aqua Park (ex. Festival). Z prywatnej, piaszczystej plaży prosto do morza prowadzą kamienne schodki, a nad wodą można skorzystać z beach baru w ramach obszernej formuły all inclusive. Dodatkowo turystów przyciągają iście rajski ogród, podgrzewany zimą basen (opcja dla największych zmarzluchów, bo w Egipcie zimą jest naprawdę ciepło), smaczna hotelowa kuchnia.

Z kolei na południe od Hurghady leży pięciogwiazdkowy hotel Prima Life Makadi Bay z własną rafą koralową. Styczniowy urlop w Egipcie będzie z tą oferta aż o ponad połowę tańszy! Przeloty odbywają się z portu lotniczego w Katowicach. Ciche i spokojne położenie obiektu zapewniają komfortowy wypoczynek w Egipcie.

Madera – wyspa wiecznej wiosny kusi w styczniu

Podobnie jak Egipt, portugalska Madera przyciąga turystów z całego świata przez okrągły rok. Większa część jej powierzchni to rezerwat przyrody, dominuje tutaj roślinność podzwrotnikowa, a najbardziej znaną atrakcją turystyczną Madery są naturalne baseny lawowe Porto Moniz na północnym-zachodzie wyspy. Klimat Madery określamy jako subtropikalny, ale średnioroczna dobowa temperatura wynosi jedynie niecałe 20 st. C, a upały na Maderze to niezwykła rzadkość.

Pixabay.com

Wybraliśmy najbardziej atrakcyjne z ofert spośród tygodniowych styczniowych all inclusive Madera. Najtańsza propozycja to hotel Dom Pedro Madeira Ocean Beach (ex. Baia), o 300 m od piaszczystej plaży ze sprowadzonym z Maroka piaskiem.

Na Maderze warto wyróżnić również pięciogwiazdkowy hotel Vila Gale Santa Cruz przy Praia das Palmeiras. Przeloty z Polski odbywają się do Funchal, a w cenie tydzień nad basenem z komfortową formułą all inclusive aż o 1670 zł taniej w styczniu!

Kenia zimą to bardzo dobry pomysł

Wśród all inclusive Kenia szczególnie wyróżniają się oferty na styczeń. 10 dni w nadmorskim kurorcie na wybrzeżu z przelotami można tam spędzić już za 5407 zł od osoby. A zimą w Kenii pogodę mamy gwarantowaną. Wilgotny klimat równikowy na wybrzeżu o nizinnym ukształtowaniu terenu sprawia, że w Kenii (interesuje nas przede wszystkim okolica Malindi oraz Mombasy) w styczniu doświadczymy przeszło 30 st. C i ciepłych wieczorów (minimalnie 23 st. C). Unikniemy wówczas również pory deszczowej. Przy 9 godzinach słońca dziennie woda w Oceanie Atlantyckim utrzymuje zazwyczaj temperaturę 28 st. C. Przy takiej pogodzie na urlopie nudzić się nie sposób, zwłaszcza, jeśli leżąc na plaży pod palmą, przypomnimy sobie aktualną aurę w Polsce. W Kenii można urozmaicić sobie plażowanie, uczestnicząc w safari, wycieczce do rezerwatu przyrody czy parku narodowego bądź wyprawia do lasu deszczowego. Na etapie wyboru najlepszej wycieczki do Afryki warto zwrócić uwagę na to, czy interesujący nas obiekt posiada klimatyzację, co znacząco podniesie komfort wypoczynku w trakcie upałów na zewnątrz. Ponadto zazwyczaj należy przygotować równowartość 50 dolarów na wizę kenijską. Na miejscu przyjmowane są na ogół jedynie dolary, wydane już po 2006 roku.

Pixabay.com

Polecamy 10-dniowe wakacje all inclusive w hotelu Voyager Beach Resort na spokojnych obrzeżach Mombasy. Do Kenii dolecimy z lotniska Chopina w Warszawie, a obiekt wyróżnia położenie w tropikalnym ogrodzie, 3 baseny, bezpłatne wi-fi i smaczne posiłki.