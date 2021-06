USA. Dlaczego Kalifornijczycy masowo przeprowadzają się do Teksasu?

Po raz pierwszy spotkałem się z tym zjawiskiem, jadąc lokalnymi teksańskimi drogami w Hill Country. Moja przyjaciółka, 82-letnia Eleonora Goodley Dlugosh, uświadomiła mi, że większość kierowców samochodów, stojących w gigantycznym korku na prowadzącej do San Antonio autostradzie, to Kalifornijczycy. W Teksasie są ich już setki tysięcy i ciągle przybywają kolejni, co rodzi rozmaite napięcia. Jeśli wybierzemy się do Teksasu i będziemy poruszać się po drogach z miejscowym kierowcą, to prędzej czy później usłyszymy komentarz: "Jak ci Kalifornijczycy jeżdżą? Gdyby ich tylu nie przyjeżdżało, nie byłoby takich korków".