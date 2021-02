USA. Fragment autostrady w Kalifornii runął do oceanu

Skala szkód jest ogromna, co widać na nagraniu, które udostępnili w mediach społecznościowych m.in. eksperci ze stanowego Departamentu Transportu.

Trasa uległa uszkodzeniu już po raz kolejny

Pracownicy Caltrans wystosowali apel do firmy Papich Construction w hrabstwie San Luis Obispo, aby pomogła w naprawie drogi. W pierwszym raporcie zakomunikowano, że "oba pasy autostrady są w tak dużym stopniu uszkodzone, że trudno ustalić, jak długo potrwa naprawa". Możliwe, że nawet kilkanaście miesięcy.

W przeszłości dochodziło już do zniszczenia tej autostrady. W maju 2017 r. doszło do lawiny błotnej, która spowodowała, że tysiące ton skał zdewastowały wszystkie pasy i doprowadziły do poszerzenia się linii brzegowej. Droga ponownie została otwarta w lipcu 2018 r.