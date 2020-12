USA. Samolot wylądował na autostradzie. Wideo hitem sieci

Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo zszokowani byli kierowcy na autostradzie w okolicach Arden Hills, na przedmieściach słynnego Minneapolis, gdy nagle pojawił się przed nimi samolot. Pilot niewielkiej maszyny Bellanca Viking zmuszony był do awaryjnego lądowania.

Lądowanie na autostradzie - gwiazda za sterami

- "Szczęście" to nie jest właściwe słowo, ale to cud, że wszyscy przeżyliśmy i nikt z nas nie został ranny - powiedziała Star Tribune Brittany Yurik, kierowca SUV-a.

Samolot ląduje na autostradzie i uderza skrzydłem w SUV-a

Lądowanie na austostradzie - pilot przepraszał

- Gdyby nie był tak doświadczony, mogłoby to się skończyć zupełnie inaczej dla nas wszystkich. Był (Gifford - przyp. red.) dla mnie bardzo miły, przepraszał. Jestem bardzo wdzięczna, że ze wszystkich samolotów, które mogły we mnie uderzyć, była to jego maszyna - wyznała Yurik.