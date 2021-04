USA. Stewardesa obwinia linie lotnicze o śmierć jej męża, który zmarł w powodu COVID-19

"Gdyby stosowano się do zasad epidemicznych, mój mąż nadal by żył"

Kobieta uważa, że jej mąż dalej by żył, gdyby linie lotnicze Southwest Airlines przestrzegały epidemicznych zasad w trakcie szkoleń dla pracowników. Jedno z nich miało miejsce w ubiegłym roku na międzynarodowym lotnisku Baltimore-Washington. Carol uważa, że to właśnie podczas niego zakaziła się koronawirusem, a następnie od niej Bill. Dlatego złożyła w sądzie okręgowym w Maryland pozew. Domaga się 3 mln dol. (ok. 11,3 mln zł) zadośćuczynienia.